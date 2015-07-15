"التضامن": إعلان نتائج رصد الإدمان فى دراما رمضان أغسطس المقبل

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم إعلان نتائج رصد مشاهد الإدمان والمخدرات فى الدراما والمسلسلات الرمضانية فى شهر أغسطس المقبل، مضيفة أنه سيتم توزيع جوائز مالية لأفضل عمل درامى تناول الإدمان بصورة تساعد على الإقلاع عنه وعدم تحفيز الشباب عليه.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يوجد 9500 مشهد تدخين ومخدرات بالدراما المصرية، كما أن 81 % من الأعمال الدرامية تتناول مشاكل التدخين والمخدرات والتعاطى، وتخوض فيها بدون التركيز على تداعياتها السلبية.

وأضاف أن مسلسلات شهر رمضان الحالى تضمنت 27 ساعة لمشاهد التدخين والتعاطى للمخدرات فى أول أسبوعين، كما تضمن رمضان الماضى 15% مشاهد تدخين ومخدرات بما يعادل 103 ساعات.

- مصادر: التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية ستصدر خلال أيام