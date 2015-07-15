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"البحوث الفلكية": عيد الفطر الجمعة والصلاة بالقاهرة والجيزة 5.30 صباحا

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"البحوث الفلكية": عيد الفطر الجمعة والصلاة بالقاهرة والجيزة 5.30 صباحا "البحوث الفلكية": عيد الفطر الجمعة والصلاة بالقاهرة والجيزة 5.30 صباحا
قال الدكتور أسامة على رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن شهر رمضان الجارى سيكون 29 يومًا، حيث ستكون نهايته غدا الخميس، وستكون غرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك يوم الجمعة 17 يوليو، وذلك حسب الحسابات الفلكية.

وأضاف"رحومة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة 24 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلى ليوم الخميس 29 رمضان الموافق 16 يوليو.

وبالنسبة لموعد صلاة العيد فهى كالاتى محافظة القاهرة 5.30 ومحافظة الجيزة ستكون فى الساعة 5.30 صباحا، الإسكندرية 5.33، بورسعيد 5.23، السويس، 5.25، الطور 5.24، سانت كاترين 5.22، شرم الشيخ 5.22، دمنهور 5.31، طنطا 5.29، المنصورة 5.27، الزقازيق 5.28، بنها 5.29.

وتضمنت مواقيت صلاة العيد كل من شبين الكوم 5.30، الفيوم 5.33، بنى سويف 5.32، المنيا وأسوان وأسيوط 5.36، سوهاج 5.34، قنا 5.32، مرسى مطروح والخارجة 5.34، الغردقة 5.26، الإسماعيلية ودمياط 5.25، أبو سمبل 5.44، نوبيع 5.19، حلايب 5.24، شلاتين 5.27، طابا والعريش 5.17 والسلوم 5.51.

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