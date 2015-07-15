وزير الصحة: زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة لـ 2.8 مليار جنيه

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، ارتفاع ميزانية العلاج على نفقة الدولة فى الميزانية الجديدة للعام المالى 2015 / 2016، إلى 2.8 مليار جنية فى حين بلغت العام الماضى 2.5 مليار جنيه.

وقال وزير الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم إدخال حزم علاجية جديدة ضمن برامج العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أنه يسعى لزيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة للضعف فى الفترة المقبلة.

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