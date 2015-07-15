مقتل شخصين وإصابة 3 فى مشاجرة بين عائلتين بقنا بسبب "مطب صناعى"

نشبت مشاجرة بين عائلتين، فى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، استخدموا فيها الأسلحة النارية بسبب الخلاف على مطب صناعى مما أسفر عن مقتل اثنين، وإصابة 3 آخرين، بينهم طفل بنجع حمادى.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا إخطارًا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب الخلاف على مطب صناعى مما أسفر عن مصرع "نور أبو الدهب أحمد 38 عامًا"، و"أحمد عبد الرازق 28 عامًا"، وإصابة كل من "حمدان سلام على 70 عامًا"، و"مصعب جمال 28 عامًا"، و"أحمد محمد سليم 12 عامًا".

تم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى نجع حمادى العام، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

موضوعات متعلقة..

>اشتباك بالأيدى بين محام وأمين شرطة داخل قاعة محكمة العاشر من رمضان