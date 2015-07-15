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القبض على 7 تجار مخدرات وبحوزتهم 5 كيلو حشيش بأكتوبر

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القبض على 7 تجار مخدرات وبحوزتهم 5 كيلو حشيش بأكتوبر القبض على 7 تجار مخدرات وبحوزتهم 5 كيلو حشيش بأكتوبر
شنت مباحث قسم الشيخ زايد بإشراف العميد عبد الحميد أبو موسى مفتش قطاع أكتوبر والشيخ زايد حملة مكبرة على دائرة القسم، وذلك للقبض على الخارجين عن القانون وتجار المخدرات وغيرهم، وذلك قبل عيد الفطر المبارك.

وقد نجحت الحملة التى قادها المقدم محمد ربيع والرائدان أحمد عصام وأحمد أبو المجد فى القبض على 7 من تجار المواد المخدرة، وذلك أثناء استعدادهم لبيعها فى عيد الفطر المبارك.

حيث وردت معلومات أكدها ضباط القسم بوجود 7 من تجار المخدرات بدائرة القسم وعلى الفور تم تقنين الإجراءات والقبض على المتهمين، وعثر بحوزتهم على 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهواتف محمولة يستخدمونها فى الاتصال بعملائهم.

وفى السياق ذاته ألقت قوات الشرطة القبض على 2 من حاملى السلاح النارى بدون ترخيص واعترفا بحيازتهما بقصد الدفاع عن النفس.

تم تحرير محاضر بالوقائع وأخطر اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والذى أمر بإحالتهم للنيابة العامة لتولى التحقيق.

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مصر 365