مقتل قائد عسكرى و9 حوثيين فى كمينين منفصلين للمقاومة الشعبية وسط اليمن

أفادت مصادر صحفية فى محافظة البيضاء، وسط اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، أن المقاومة الشعبية نصبت كمينين منفصلين لعربات عسكرية موالية لجماعة انصار الله الحوثية فى "مدينة رداع" و "منطقة مشعبة" بالبيضاء.

وقالت المصادر أن مقاتلى المقاومة الشعبية نصبوا مساء اليوم كمينا لمركبة عسكرية تابعة للحوثيين فى مدخل مدينة رداع، اسفرت عن مقتل تسعة مسلحين حوثيين.

وأشارت المصادر الى أن المقاومة الشعبية نصبت ايضا كمينا اخر عصر اليوم فى منطقة مشعبة استهدف قائدآ عسكريآ موالى للحوثيين.

وقالت المصادر ان الكمين استهدف أركان حرب القوات الخاصة (الأمن المركزى سابقا) وأسفر عن مقتله، بالإضافة الى مقتل واصابة عدد من مرافقيه.

وتشهد مدينة رداع بمحافظة البيضاء توترآ امنيا ومواجهات عنيفة بين مقاتلى المقاومة الشعبية ومسلحى الحوثيين منذ اكثر من أربعة اشهر.