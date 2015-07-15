أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

خادم الحرمين يبحث مع الرئيس السودانى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية

Google+ Print
خادم الحرمين يبحث مع الرئيس السودانى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية خادم الحرمين يبحث مع الرئيس السودانى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية
التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمكة المكرمة اليوم الثلاثاء الرئيس السودانى عمر حسن البشير، واستعرض معه.

حضر ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اللقاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

كما حضره من الجانب السودانى الوزير برئاسة الجمهورية صلاح الدين ونسى ، ووزير الخارجية إبراهيم غندور ، ووزير الدولة مدير مكتب الرئيس الفريق طه عثمان الحسين، كان الرئيس السودانى قد وصل إلى جدة أمس لأداء مناسك العمرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365