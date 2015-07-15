خادم الحرمين يبحث مع الرئيس السودانى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمكة المكرمة اليوم الثلاثاء الرئيس السودانى عمر حسن البشير، واستعرض معه.

حضر ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اللقاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

كما حضره من الجانب السودانى الوزير برئاسة الجمهورية صلاح الدين ونسى ، ووزير الخارجية إبراهيم غندور ، ووزير الدولة مدير مكتب الرئيس الفريق طه عثمان الحسين، كان الرئيس السودانى قد وصل إلى جدة أمس لأداء مناسك العمرة.