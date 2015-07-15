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سلاح الجو الليبى يقصف تمركزات لـ"مجلس شورى مجاهدى درنة" وتنظيم "داعش"

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سلاح الجو الليبى يقصف تمركزات لـ"مجلس شورى مجاهدى درنة" وتنظيم "داعش" سلاح الجو الليبى يقصف تمركزات لـ"مجلس شورى مجاهدى درنة" وتنظيم "داعش"
قصفت مقاتلة حربية تابعة لسلاح لجو الليبى، مساء اليوم الثلاثاء، تمركزات لمجلس شورى مجاهدى درنة وتنظيم داعش فى نطاق مدينة درنة.

وقال الناطق باسم مجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبرا، فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، إن القصف استهدف تجمعات داعش فى المنطقة الجبلية المطلة على حى باب طبرق والمعروفة بالكورفات السبعة، وموقع آخر بمنطقة الفتائح شرق المدينة.

وأوضح صبرا أن القصف كبّد تنظيم داعش خسائر فى الأرواح والآليات والعتاد، مشيرًا إلى إن القصف كان دقيقًا من قبل الطيران الحربى الليبى، وإن غرفة عمليات عمر المختار تقوم بإعطاء الإحداثيات بشكل دقيق.

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