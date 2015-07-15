مقتل 505 وإصابة أكثر من 1500 من قوات الصاعقة الليبية منذ 2011 حتى الآن

أعلنت القوات الخاصة الليبية «الصاعقة»، أن قتلاها وجرحها من الضباط وضباط صف وجنود واحتياط ومتطوعين منضمين إليها منذ حرب التحرير 2011 و حربها ضد الجماعات الإرهابية ببنغازى وصل إلى 505 قتلى وأكثر من 1500 جريح.

وقال الناطق باسم القوات الخاصة «الصاعقة» العقيد ميلود الزوى ،إن عدد قتلى قوات الصاعقة منذ حرب التحرير 2011 حتى الآن وصل إلى 505 قتلى،لافتا أن عدد شهداء الصاعقة خلال حرب التحرير يصل لحوالى 47 شهيدًا على رأسهم اللواء عبدالفتاح يونس العبيدي، وأن عدد شهداء الغدر وصل حوالى 70 شهيدًا، بين رصاص والعبوات اللاصقة والذبح والعمليات الانتحارية.

وأضاف أن عدد جرحى القوات الخاصة «الصاعقة»، تعدى 1500 مصاب، بين البسيطة والمتوسطة والحرجة، بينهم من عاد إلى ميادين القتال ومن ما يزال يتلقى العلاج، منهوهًا بأن القوات الخاصة تتحمل كافة إجراءات الشهداء والجرحى التابعين لها إداريًا وماليًا.