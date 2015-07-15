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الإمارات تطرد أسترالية لكتابتها تعليقات "مهينة" على فيسبوك

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الإمارات تطرد أسترالية لكتابتها تعليقات "مهينة" على فيسبوك الإمارات تطرد أسترالية لكتابتها تعليقات "مهينة" على فيسبوك
أفاد مصدر قضائى فى أبوظبى انه تم الثلاثاء طرد مواطنة استرالية من الامارات العربية المتحدة بعدما اوقفت وحكم عليها بغرامة لكتابتها تعليقات على الانترنت اعتبرت "مهينة".

وأوضح المصدر ان جودى ماجى "39 عاما" نشرت فى فبراير على صفحتها على موقع فيسبوك صورة لسيارة متوقفة بين مكانين مخصصين للمعوقين قرب شقتها فى ابوظبى، مرفقة بنص يتضمن "تعليقات مهينة".

واثر شكوى تقدمت بها مالكة السيارة، وهى أوروبية اقرت جودى ماجى بعدما استجوبتها الشرطة بأنها نشرت الصورة لكنها نفت نشرها النص.

لكن التحقيق خلص الى اتهامها قبل ان يحكم عليها غيابيا فى ابريل بدفع غرامة بقيمة عشرة ألاف درهم "2720 دولارا" و بطردها، بحسب المصدر نفسه.

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