عبدالحي: الجبال المحيطة بالمسجد الحرام مرتبطة بأحداث تاريخية

قدم جيولوجي سعودي للمكتبة العربية مؤلفاً قيماً حمل عنوان "جبال مكة المكرمة".

وحدد المؤلف غازي جميل عبدالحي ل "الرياض" مهمة كتابه في توثيق جبال مكة كأحد المعالم المهمة في مكة المكرمة حتى لا يتم نسيانها بعد إزالتها، مشيراً إلى أن العديد من هذه الجبال المحيطة بالمسجد الحرام مرتبطة بأحداث تاريخية منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتضمن الكتاب نبذة موجزة عن تاريخ منطقة مكة المكرمة منذ نشأتها خلال العصور المتلاحقة حتى وقتنا الحاضر، وجيولوجيتها وجبالها وإحداثياتها ونوعية صخورها، وتوثيقها بالصور الفضائية والخرائط الطبوغرافية والصور الفوتوغرافية.

وقال عبدالحي إنه منذ بدأت مشاريع توسعة المسجد الحرام والمناطق المحيطة به، وما ترتب على ذلك من إزالة بعض الجبال المحيطة المسجد الحرام لضرورة التوسعة، نظراً لازدياد أعداد الحجاج عاماً بعد عام، ظهرت الحاجة الماسة لتوسعة المسعى، فشكلت لجنة خاصة لذلك، ونظراً لأن هناك اختلافاً في الرأي حول امتداد جبل المروة من الجهة الشرقية من المسعى، مما يترتب عليه عدم إجراء التوسعة للمسعى، لأن جبلي الصفا والمروة يعدان المعالم التي تحدد مكان المسعى، تم تكليف هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بدراسة امتداد جبل المروة من الناحية الشرقية للمسعى القديم.

توسيع المسعى سبب

تأريخ جبال مكة:

وأوضح عبدالحي أن دراسة جبال مكة التي استغرقت سنتين بدأت فكرتها بعد تشجيع د. عوض المطرفي -رحمه الله- الذي شجعه بقوة على تحقيق الفكرة، ودعم ومساندة رئيس هيئة المساحة د. زهير نواب، حيث بدأ بتجميع المعلومات عن الجبال التي في حدود منطقة الحرم، منوهاً إلى أن تصوير الجبال وتحديد إحداثياتها كان متزامناً مع جمع المعلومات، ولفت إلى تناوله معظم الجبال المهمة.

وفي تفصيله للأسباب التي دفعته لتأريخ جبال مكة، قال إنه بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بتنفيذ توسعة المسعى شرقاً بحيث يكون قادراً على استيعاب الأعداد المتزايدة لحجاج بيت الله الحرام، أجرى سمو وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة حينها صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز اتصالاً برئيس هيئة المساحة الجيولوجية لدراسة امتداد جبل المروة شرقاً، بسبب تضارب المعلومات نتيجة لعمليات الهدم والتوسعات المتتالية التي تمت شرق المروة، حتى لم يعد يوجد أثر لامتداد جبل المروة شرقاً، وأمر رئيس الهيئة بتشكيل فريق عمل فني متخصص كان برئاسته.

وأضاف: باشر الفريق أعماله في نهاية شوال من عام 1427، حيث توصلوا إلى إثبات مطابقة العينات المستخرجة من ست حفر لبية بلغ مجموع أعماقها 96 متراً منطقة شرق جبل المروة لعينات صخور جبل المروة مما يؤكد امتداد جبل المروة شرقاً، وتم رفع التقرير النهائي لهيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

123 جبلاً شواهد

على التاريخ:

وقال المؤلف إنه وثق معلومات ما يزيد على 123 جبلاً أوردها في جدول تضمن اسم الجبل ودائرة العرض شمالاً وشرقاً وموقعه ووضعه الحالي وهل تمت إزالته أم ما زال موجوداً، وأشار إلى أشهر الجبال التي أزيلت مثل جبل عمر وجبل العقبة وجبل شيبة الذي أدخل ضمن التوسعة الشمالية، وجبل الفلق الذي أزيل جزء منه وجبل الكعبة، وجبل هندي وهو كذلك دخل في التوسعة الشمالية.

وعن الصعوبات التي واجهته أثناء قيامه بالعمل الميداني، ذكر المؤلف أن إشغال الجبال بالمساكن كان تحدياً كبيراً، خاصة وأن كثيراً منها متلاصق ويعيق البحث، كذلك اضطراره للتعريف بنفسه وتقديم الخطابات الرسمية التي تضمنت الموافقة على قيامه بالدراسة في مواقف لا تخلو من الطرافة أحياناً.

وأشار عبدالحي إلى أنه سيقوم بتحديث معلومات الكتاب، لافتاً إلى أن معظم معلومات الكتاب جمعها من كتب التاريخ ومن مراجع أوردها في نهاية الكتاب، ونوه إلى أن الكتاب بكامل محتواه موجود على موقع هيئة المساحة الجيولوجية.

وقدم غازي جميل عبدالحي شكره لعضو هيئة كبار العلماء د. عبدالوهاب ابو سليمان، وأستاذ الجغرافيا بجامعة أم القرى د. معراج مرزا، على جهودهما الطيبة في مراجعة النصوص، وامتد شكره لمستشار رئيس الهيئة محمد نجيب رويحي على جهوده في إخراج الخرائط.