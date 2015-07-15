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مش بس الجزر.. أطعمة مهمة لصحة عينيك منها الكبدة والسبانخ والجبن

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مش بس الجزر.. أطعمة مهمة لصحة عينيك منها الكبدة والسبانخ والجبن مش بس الجزر.. أطعمة مهمة لصحة عينيك منها الكبدة والسبانخ والجبن
كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن مجموعة من الأطعمة المهمة التى تساهم فى تعزيز صحة العين، لافتة إلى أن 60% من الأشخاص التى شملتهم إحدى الاستبيانات فى بريطانيا لا يعلمون أى شىء عن قوائم الأطعمة المفيدة للعين، وهو ما يؤكد أن صحة عين الكثيرين فى خطر.

وأوصى التقرير بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والمركبات المضادة للأكسدة، مثل فيتامين "أ" و"ج" و"هـ" والزنك والنحاس، حيث تساهم فى حماية العين من الضرر والتلف الواقع عليها من الجهد التأكسدى والجذور الحرة الناجمة عن عمليات الأيض داخل الجسم، ومن أمثلتها الخضراوات والفواكه والكبدة ولحوم الدجاج والمأكولات البحرية والجبن والألبان.

وكما أكد التقرير أهمية تناول الأطعمة الغنية بأحماض الأوميجا 3 والدهون الصحية مثل سمك السالمون والسردين والماكريل وعين الجمل والزيت الحار، حيث تساهم فى تعزيز صحة العين، بالإضافة إلى تعزيز صحة المخ وكما تضبط الضغط الدموى.

ومن المركبات الطبيعية الضرورية أيضاً لتعزيز قوة الإبصار وعلاج مشاكله: "لوتين" و"زيكسانثين"، وتعد السبانخ والخضراوات الورقية من أفضل المصادر الغذائية الطبيعية الغنية بهما، وأشارت الأبحاث إلى أن هذه العناصر تساهم فى الحد من خطر الإصابة بالتنكس البقعى المرتبط بتقدم العمر، وكما أنها تحافظ على وظائف العين من خلال الوقاية من أضرار أشعة الشمس.

وأخيراً يجب تناول الأطعمة الغنية بمركب ريسفيراترول "resveratrol" ومن أمثلتها: العنب والتفاح والتوت، حيث أثبتت العديد من الدراسات أنه يساهم فى حماية خلايا العين من الجهد التأكسدى الناجم عن الجذور الحرة الضارة بالجسم.. ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث عشر من شهر يوليو الجارى.
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