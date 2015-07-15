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القبض على 3 تجار مخدرات بأبو النمرس بحوزتهم 60 تذكرة هروين

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القبض على 3 تجار مخدرات بأبو النمرس بحوزتهم 60 تذكرة هروين القبض على 3 تجار مخدرات بأبو النمرس بحوزتهم 60 تذكرة هروين
ألقت مباحث أبو النمرس بإشراف العميد إيهاب شلبى، مفتش قطاع جنوب الجيزة، القبض على 3 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة.

البداية عندما وردت معلومات للرائد محمد عليان، رئيس مباحث، أبو النمرس تفيد وجود تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة، وتم إعداد الأكمنة والقبض على مصطفى .ف 32 سنة عاطل سبق اتهامه فى 4 قضايا مخدرات وأحمد .ع 24 سنة عاطل وإمبابى .ا 19 سنة، وعثر بحوزتهم على 60 تذكرة لمخدر الهروين بوزن 70 جراما وميزان حساس و3 هواتف محمولة ومطواة، وذلك حال استقلالهم دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق نصر مساعد الوزير، مدير أمن الجيزة، بالواقعة، وأمر بإحالتهم للنيابة العامة لتولى التحقيق.

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مصر 365