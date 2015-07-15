ضبط 11 طن "كاتشب فاسد" داخل مصنع أغذية بأكتوبر

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بإشراف اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة من ضبط صاحب مصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم ثانى أكتوبر لقيامه بإنتاج "صلصة و كاتشب" من خامات رديئة معرضا حياة المواطنين للخطر .

البداية عندما وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط قطاع التموين بالجيزة من قيام طه .ع 49 سنه صاحب مصنع لإنتاج المواد الغذائية بإنتاج وتصنيع الصلصة والكاتشب من مواد رديئة مجهولة المصدر وتعبئتها فى عبوات مختلفة و طرحها فى الأسواق مما يعرض حياة المستهلكين للخطر.

وتم استهداف المصنع بحملة تموينية بصحبة مفتشى الأغذية، وتم ضبط صاحب المصنع، حيث عثر داخل المصنع على 11 طنا و200 كيلو من معجون الطماطم (كاتشب) غير صالحة للاستخدام الآدمى.