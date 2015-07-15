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أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم المنيا

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أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم المنيا أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم المنيا
اتشحت محافظة المنيا بالسواد بعد الحادث الأليم الذى شهده مركز ملوى إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق المحيط بالقرب من ملوى، والذى لقى فيه ١٣ شخصا مصرعهم وأصيب 5 آخرين، وذلك على الطريق الفرعى الواصل بين الطريق الصحراوى الغربى والطريق الزرعى القاهرة أسوان عند مدخل قرية الأشمونين بمركز ملوى.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطاراً من الدكتور أحمد سيف مدير مرفق الإسعاف بالمنيا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مدخل قرية الأشمونين التابعة لمركز ملوى، وتبين مصرع كل من: قمرات نجاح عبد المغيث، وحاتم عبد المجيد محمد، ورمضان خليفة عبد المنعم، وفتحى كسبان معبد، بالإضافة إلى ٩ آخرين مجهولى الاسم والعنوان.

بينما أصيب 5 أشخاص آخرين هم: أحمد يحيى محمد 25 سنة كسر بالساق اليسرى، وحمادة سمير محمد 17 سنة نزيف بالمخ، وعلاء صلاح سيد 28 سنة كسر بالفك العلوى، وعلى حسين عبد الحميد 35 سنة كسر بقاع الجمجمة، ووائل عبد الكريم محمد 26 سنة نزيف بالمخ، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفى، وتحرر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


>- مصرع ١٣ وإصابة ٥ آخرين فى تصادم سيارتين على طريق الأشمونيين بالمنيا

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