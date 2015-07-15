ضبط سارقات للمشغولات الذهبية والتليفونات المحمولة بالإسكندرية

نجحت مباحث الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية فى القبض على أخطر نشالتين بالمحافظة بعد انتشار جرائمهما بسرقة المشغولات الذهبية والتليفونات المحمولة.

وتمكن رئيس وضباط مكافحة جرائم النشل والنصب من ضبط كل من نعمة ا. ق، وشهرتها فاطمة بشبشة مواليد ١٩٦٤ عاطلة ومقيمة شارع الحجر - ثان الرمل وميادة .ح .م ٢٤ سنة عاطلة ومقيمة البيطاش – الدخيلة وأمنية .ص .س مواليد ١٩٨٠ عاطلة ومقيمة الترعة المردومة -ثان الرمل،كونوا تشكيلاً عصابيًا تخصص فى ارتكاب حوادث السرقات بأسلوب النشل على مستوى المدينة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكابهما عددًا من سرقات التليفونات المحمولة والمشغولات الذهبية.