أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط سارقات للمشغولات الذهبية والتليفونات المحمولة بالإسكندرية

Google+ Print
ضبط سارقات للمشغولات الذهبية والتليفونات المحمولة بالإسكندرية ضبط سارقات للمشغولات الذهبية والتليفونات المحمولة بالإسكندرية
نجحت مباحث الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية فى القبض على أخطر نشالتين بالمحافظة بعد انتشار جرائمهما بسرقة المشغولات الذهبية والتليفونات المحمولة.

وتمكن رئيس وضباط مكافحة جرائم النشل والنصب من ضبط كل من نعمة ا. ق، وشهرتها فاطمة بشبشة مواليد ١٩٦٤ عاطلة ومقيمة شارع الحجر - ثان الرمل وميادة .ح .م ٢٤ سنة عاطلة ومقيمة البيطاش – الدخيلة وأمنية .ص .س مواليد ١٩٨٠ عاطلة ومقيمة الترعة المردومة -ثان الرمل،كونوا تشكيلاً عصابيًا تخصص فى ارتكاب السرقات بأسلوب النشل على مستوى المدينة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكابهما عددًا من سرقات التليفونات المحمولة والمشغولات الذهبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365