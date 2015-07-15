ضبط محكوم عليه بالمؤبد بحوزته مليون و280 ألف جنيه بمطروح

تمكن ضباط المباحث بمديرية أمن مطروح، مساء أمس الثلاثاء، من ضبط عاطل محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، وذلك أثناء محاولة مروره من أحد الأكمنة الأمنية على طريق طريق مطروح - السلوم، وضبط بحوزته مبلغ مليون و280 ألف جنيه.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، إخطارًا بالقبض على المحكوم عليه "على.ع.ع" 44 سنة عاطل، مقيم العزبة الغربية خلف مساكن اللوكس بمدينة مرسى مطروح، وبالكشف عنه بوحدة الحاسب الآلى تبين أنه مطلوب فى القضية رقم 49582/2005 جنايات مطروح كلى مستأنف رقم 388/2005 حصر رقم 168/2007 مخدرات والمقضى فيها بالسجن المؤبد 25 عاماً وغرامة 100 ألف جنيه، حال استقلاله السيارة رقم 2518 س ر أ تويوتا بيضاء اللون وبحوزته مبلغ مالى وقدره مليون و280 ألف جنيه.

وبسؤاله عن مصدر تحصله على المبلغ المضبوط بحوزته، لم يبدى سببا مبررا لتواجد المبلغ بحوزته، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.