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إحباط تسلل ٧٨ مواطنا إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل ٧٨ مواطنا إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل ٧٨ مواطنا إلى ليبيا عن طريق السلوم
تمكنت الأجهزة الأمنية على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل ٧٨ مواطنا إلى ليبيا وإلقاء القبض عليهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى ليبيا، بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية.

وأعلنت مديرية أمن مطروح فى بيان صحفى، منذ قليل، عن تسلم قسم شرطة السلوم ٧٨ متهما و١ من الجيزة و٥ من البحيرة ٣ من كفر الشيخ و١ من دمياط و٣ من الشرقية و١ من الدقهلية و١ من أسيوط و٤ من المنيا و٣١ من سوهاج و٧ من بنى سويف و٩ قنا و١٢ من الفيوم لحين عرضهم على النيابة المختصة.
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