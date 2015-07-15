وزير التعليم العالى يشيد بجامعة "MSA" ويؤكد: بها نظام علمى دقيق

أكد الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى، أن جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واﻵداب MSA، تعتبر واحدة من أوائل الجامعات الخاصة، التى أنشئت بمصر، مشيدا بمستوى المناهج العلمية التعليمية المتفردة والمتميزة التى تقدمها الجامعة، فضلا عن النظام المعمارى الجميل للمبانى التعليمية، والنظام العلمى الدقيق الذى تسير به المنظومة التعليمية فى الجامعة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التعليم للجامعة وتفقده لمنشآتها، حيث التقى أثناء الزيارة عددا من شباب الجامعة وخريجيها، وتعرف على تجاربهم الناجحة فى سوق العمل وأبدى إعجابه بتجاربهم الناجحة، وتمنى لهم مزيداً من النجاح والتفوق.

وشهد الوزير أثناء زيارته توريد محطة "أرصاد زراعة"، حيث تم التوقيع على العقد بين رجل الأعمال ممدوح غطاطى، والمهندس طه القاضى خريج جامعة MSA والمدير المالى لأحد الشركات الكبرى.

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