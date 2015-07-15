2200 مسجد ومصلى في الدولة جاهزة لصلاة العيد

أكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، جاهزية جميع مساجد ومصليات العيد على مستوى الدولة لاستقبال المصلين، لافتاً إلى أن عدد المساجد والمصليات، التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك هذا العام بلغت 2200 مسجد ومصلى، وقال إن الهيئة حددت أسماء مصليات عيد الفطر المبارك، وأسماء الخطباء ومواعيد الصلاة، وفق توقيت كل إمارة ومنطقة. وتقام صلاة عيد الفطر المبارك في أبوظبى عند الساعة 5:57 صباحاً، مع مراعاة فروق التوقيت في الإمارات والمناطق الأخرى.

رعاية

ورفع الدكتور الكعبي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، مشيداً بالدعم الكبير والرعاية المتواصلة، التي تجدها الهيئة من قبل سموهم، داعياً الله أن يمن عليهم بموفور الصحة والعافية، وأن يكافئهم خيراً على ما قدموه للإسلام والمسلمين والبشرية كافة.

جاهزية

وقال الدكتور الكعبي، إن الهيئة قد أعدت مبكراً مصليات العيد وجهزتها بكامل ما تحتاج إليه، وهيأتها بصورة كاملة لاستقبال المصلين، وذلك من خلال الجولات الميدانية للإدارات المختصة والتواصل مع مفتشي المساجد، مؤكداً أن الهيئة حريصة على توفير أقصى وسائل الراحة للمصلين، وإكمال فرحتهم عقب أدائهم فرضاً عظيماً، وهو صيام شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يعيده على شعب الإمارات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.