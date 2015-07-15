أحمد بن محمد يدشن الشعار الرسمي لليوم الرياضي الوطني

دشن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الشعار الرسمي لمبادرة اليوم الرياضي الوطني التي تم إطلاقها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وتم اعتماد إقامة يوم رياضي وطني مفتوح لجميع فئات المجتمع في احتفالات اليوم الوطني الـ44.

وتزين الشعار بألوان الدولة وجاءت الفكرة الأساسية فيه مستوحاة من رسالة المبادرة التي اعتمدها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال لقاء القيادات الرياضية والمجتمعية وهي «الإمارات تجمعنا» للتأكيد على أهداف المبادرة التي تشمل كافة المقيمين على أرض الدولة من مواطنين ومختلف الجنسيات.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بحضور معالي عبدالرحمن محمد العويس نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية مساء أمس بفندق أبراج الإمارات بدبي فريق العمل التنفيذي المشترك لمبادرة اليوم الرياضي الوطني الذي يضم: محمد الكمالي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية وعبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد لشؤون الرياضة بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وأمل الكوس وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة بوزارة التربية والتعليم ود. سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم وناصر البدور وكيل وزارة الصحة المساعد وشما الخزرجي المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في أبوظبي للإعلام وشيماء الزرعوني عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية التي تم تكليفها منسقا عاما ومديرا لبرنامج المبادرة.