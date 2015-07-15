نريد بناء جيل دبلوماسي متكامل الاختصاصات

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في ديوان عام الوزارة الليلة قبل الماضية، الطلبة الدارسين في برنامج المنح الدراسية لوزارة الخارجية، بحضور معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وذلك على هامش حفل تكريم جائزة وزير الخارجية للتميز. وأعرب سموه عن سعادته بلقاء الطلبة، مشيرا إلى أن اللقاء يهدف إلى الاطمئنان على أوضاعهم ومتابعة احتياجاتهم، معربا سموه عن أمله بدوام التنسيق والتواصل المباشر معهم.

وأكد سموه أن وزارة الخارجية تحرص من خلال برنامج البعثات الدراسية على دعم وتمكين الكفاءات الطموحة، للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة في سبيل رفعة اسم دولة الإمارات ليكون نبراسا بين الأمم. وقال سموه إن الوزارة قامت بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة، بطرح برنامج للبعثات الدراسية والذي يهدف إلى بناء جيل دبلوماسي متنوع ومتكامل الاختصاصات، لديه المقدرة على فهم الثقافات المختلفة والمتنوعة، والتواصل والحوار معها بما يتيح له سهولة الاندماج والتعاطي مع مختلف الشعوب، وإعداد جيل طموح ومثابر لديه القدرة على التطور والتحسين المستمر. وطالب سموه الطلبة بأن يكونوا عند حسن ظن المسؤولين في الدولة، وأن يتحلوا دوما بالأخلاق العالية المعروفة عن أهل الإمارات، ويبذلوا مزيدا من الجد في دراستهم والإخلاص في أداء مهامهم.

من جانبهم أعرب الطلبة عن سعادتهم واعتزازهم بلقاء سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، معاهدين سموه بأنهم سيكونون عند حسن ظن قيادة الدولة في تحصيلهم العلمي، وصولاً إلى أعلى الشهادات الأكاديمية للمشاركة في مواصلة مسيرة التقدم في الوطن، وأعربوا عن تقديرهم لما توفره لهم وزارة الخارجية من خدمات ودعم لمواصلة مسيرتهم العلمية في يسر وراحة.

والطلبة الدارسون الذين حضروا اللقاء هم، ناصر حسن التميمي، وحمد سعيد الشامسي، وإسماعيل عادل طاهر، والعنود مبارك الزعابي، ومنصور خالد الكعبي، وسالم سعيد اليماحي، وناصر صقر الريسي، ومحمد سلطان العلي.

ويشتمل البرنامج دراسة البكالوريوس في تخصص الدراسات الإقليمية والعلاقات العامة والإعلام والعلوم السياسية والعلاقات الدولية والاقتصاد والتنمية العالمية والسياسات المحلية وحقوق الانسان والتنمية المستدامة ودراسات المرأة وبرنامج متعدد التخصصات يجمع اثنين أو اكثر من التخصصات المذكورة سابقا.