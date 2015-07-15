لبنى القاسمي: دعم قطاعات التنمية في أفريقيا يتصدر أولوياتنا

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية أن دولة الإمارات تتطلع لتعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية انطلاقا من علاقات التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين في كافة المجالات.

وقالت معاليها إن دعم قطاعات التنمية المختلفة في الدول الأفريقية تتصدر أولويات برنامج المساعدات الخارجية الإماراتية في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة للدولة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدعم وتلبية تطلعات الشعوب والدول النامية وفي الصدارة منها الدول الأفريقية.

وأضافت معاليها خلال لقائها الرئيس هيفيكيبوني بوهامبا رئيس جمهورية ناميبيا على هامش لقاءات الوفود المشاركة في المؤتمر الثالث لتمويل التنمية والذي بدأ أعماله أول من أمس في أديس أبابا: إن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية ناميبيا هي علاقات جوهرية قائمة على تعزيز المصالح المتبادلة ودعم جهود التنمية في ناميبيا، مؤكدة أهمية تعزيز علاقات التعاون والشراكة في كافة المجالات بين البلدين في ضوء توافر العديد من الفرص وقنوات الشراكة.

من جهة أخرى التقت معالي الشيخة لبنى القاسمي على هامش مشاركتها في مؤتمر تمويل التنمية هيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث تم بحث آليات التعاون والشراكة بين كل من دولة الإمارات والبرنامج في دعم قضايا التنمية الدولية وتبادل المشاورات ووجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الراهنة مع الاتفاق مع تعزيز آليات وقنوات الشراكة خلال الفترة المقبلة.

كما التقت وناوكو ايشي الرئيس التنفيذي لهيئة مرفق البيئة العالمي حيث تناول اللقاء استعراض اهم الجهود الدولية لدعم قضايا التنمية البيئية المستدامة والحفاظ عل الموارد البيئية في العالم كما قدم ناوكوا ايشي عرضا لمعالي الشيخة لبنى القاسمي عن جهود المرفق باعتباره هيئة دولية ينضوي تحت مظلتها 183 دولة وتهدف برامجه وخططه لمعالجة القضايا البيئية العالمية ودعم التنمية المستدامة.

حضر الاجتماعات سلطان محمد الشامسي الوكيل المساعد لوزارة التنمية والتعاون الدولي وعلي سعد العميرة القائم بالأعمال في سفارة الإمارات بأثيوبيا وعادل الحوسني مدير إدارة العمليات بصندوق أبوظبي للتنمية وأريج القرق من وزارة الخارجية.