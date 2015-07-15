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الشرقي يتقبل التهاني في العشر الأواخر

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الشرقي يتقبل التهاني في العشر الأواخر الشرقي يتقبل التهاني في العشر الأواخر

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة مساء أمس الأول، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس دائرة الأراضي والأملاك بأم القيوين، وقنصل عام المملكة المغربية لدى الدولة، وكبار المسؤولين والتجار وعددا من الإعلاميين وممثلي وسائل الأعلام المحلية ووفدا من مفوضية كشافة الفجيرة والمواطنين والمقيمين الذين قدموا التهاني لسموه بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وتقدم الجميع بالدعاء الى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية المباركة على سموه بموفور الصحة والسعادة.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير دائرة الإلكترونية بالفجيرة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

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