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حاكم الشارقة يصدر مرسوماً لتنظيم انتخابات المجلس الاستشاري

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حاكم الشارقة يصدر مرسوماً لتنظيم انتخابات المجلس الاستشاري حاكم الشارقة يصدر مرسوماً لتنظيم انتخابات المجلس الاستشاري

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (60) لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ويقضي المرسوم الأميري بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم (59) لسنة 2015، المشار إليه، برئاسة المستشار القانوني منصور محمد بن نصار مدير الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وعضوية كل من المستشار سلطان علي عبيد بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي، وسالم محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، والدكتور خالد عمر المدفع مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، والعقيد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، وأحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس الاستشاري، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية.

وتختص اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري بممارسة المهام المنوطة به بموجب المرسوم الأميري رقم (59) لسنة 2015 المشار إليه وأي مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها من حاكم الإمارة.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (59) لسنة 2015م، بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وتنشر البيان نص المرسوم كاملاً على موقعها الإلكتروني www.albayan.ae

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