أمنية الحاجة ناريمان تتحقق بالتقاط صور مع الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية

تحققت أمنية الحاجة ناريمان أحمد شحاتة الشامى، بالتقاط صور مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث رصد "اليوم السابع"، صورًا لها مع الرئيس خلال حفل إفطار "الأسرة المصرية"، كما رصد صوراً لابنة الشهيد مقدم أحمد فاروق.

وكانت الحاجة ناريمان أحمد شحاتة الشامى، المشاركة فى حفل إفطار "الأسرة المصرية"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، قالت: "أرسلت دعوة للرئيس عشان وشه أصفر فى التليفزيون.. فقلت أعزمه على محشى وبطة".

وأضافت الحاجة، خلال حديثها لـ"اليوم السابع"، قائلة: "أنا من الوايلى وزوجى كان ملازم أول، وبنتى اتوفت وكان عندها 25 سنة ولديها بنت سنتين".

ودعت الحاجة ناريمان، للشعب المصرى والرئيس السيسى، قائلة: "أنا مبسوطة بشعبنا وربنا هينصر الريس وهو شايل مسئولية كبيرة بس هو قدها وقدود ونفسى اتصور معاه وازغرد له".

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