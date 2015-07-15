أمنية الحاجة ناريمان تتحقق بالتقاط صور مع الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية
وكانت الحاجة ناريمان أحمد شحاتة الشامى، المشاركة فى حفل إفطار "الأسرة المصرية"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، قالت: "أرسلت دعوة للرئيس عشان وشه أصفر فى التليفزيون.. فقلت أعزمه على محشى وبطة".
وأضافت الحاجة، خلال حديثها لـ"اليوم السابع"، قائلة: "أنا من الوايلى وزوجى كان ملازم أول، وبنتى اتوفت وكان عندها 25 سنة ولديها بنت سنتين".
ودعت الحاجة ناريمان، للشعب المصرى والرئيس السيسى، قائلة: "أنا مبسوطة بشعبنا وربنا هينصر الريس وهو شايل مسئولية كبيرة بس هو قدها وقدود ونفسى اتصور معاه وازغرد له".
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