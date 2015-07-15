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علشان يقدر يتحمل مسئولية.. شجع طفلك على التحدى

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علشان يقدر يتحمل مسئولية.. شجع طفلك على التحدى علشان يقدر يتحمل مسئولية.. شجع طفلك على التحدى
التحدى يخلق الرجال، فليس كل التحديات تشكل عبئا نفسيا على الطفل كما يعتقد البعض، وعليه فيحاول الآباء والأمهات انتشال الطفل من أى تحدى بينه وبين زملائه أو بينه وبين ذاته أو بينه وبين عثرات الحياة، معتقدين خطئا أنهم يحمونه من مخاطر القتال والتحدى.

إلا أن الدكتورة هند سعيد أخصائية النفسية أكدت على أن الطفل يحب التحدى فهى طبيعة النفس البشرية، فلماذا يمنعه الأب والأم بغرض الحماية؟ وتابعت هند مؤكدة على أن التحدى والمنافسة ليست كلها خطر أو تأثيرها النفسى ضار، بل على العكس فهى تخلق طفل تخطى الكثير من التجارب إما بالفشل أو النجاح، وهو ما يجعله شخصا مواجها للحياة لا خائفا منها.

وتابعت هند مؤكدة على أن الآباء عليهم أن يشجعوا أطفالهم على الدخول فى تحدى مع عيوبهم والتخلص منها كنوع من القتال المسالم، كذا التحدى بين أقرانه وزملائه ليصبح الأفضل، وبالتالى يتعلم تحدى الحياة، فالحقيقة تقول أن الحياة صعبة، ولابد من تحديها لا الانزواء عنها، لذا فالتحدى يصنع من طفلك رجل فلا تخيفه من التحدى.

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