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لو صايمة وبترضعى 6 نصائح هتساعدك

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لو صايمة وبترضعى 6 نصائح هتساعدك لو صايمة وبترضعى 6 نصائح هتساعدك
الحمل على الرغم من أنه أصعب فترة فى حياة المرأة إلا أنه فى نفس الوقت يعد أمتع فترة، وبعد فترة الحمل تبدأ المرأة فى الرضاعة التى قد تصل إلى أكثر من عام كامل، وتحرص الكثير من المرضعات على صيام شهر رمضان المبارك، وتتسائل هل يناسبها الصيام أم لا فهل تقدر على ذلك أم لا؟

وفى هذا السياق، يجيب الدكتور محمد حلمى، استشارى السمنة والنحافة، أنه ينبغى على الحامل والمرضع استشارة الطبيب فى الصيام وإذا كانت حالتها الصحية لا تسمح بذلك فلا داعى للصيام.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح للمرأة المرضعة الصائمة، ومنها:
>1- عليها عدم التهام كمية كبيرة من الطعام عند الإفطار.
>2- توزيع طعام الإفطار المعتدل إلى وجبتين: الأولى عند الإفطار، والباقى بعد أربع ساعات.
>3- الإكثار من تناول اللبن والزبادى.
>4- عليها التقليل من الطعام الدسم والحلويات.
>5- الإكثار من تناول الماء والسوائل لتفيدها خلال ساعات الحر بجانب الرضاعة.
>6- كما ينبغى أن تكثر من الرضعات فى الفترة بين الإفطار والسحور لإشباع الطفل فإذا ما شعرت بالتعب والإرهاق فعليها إنهاء صومها.

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مصر 365