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السمنة وتقدم سن الزوجة من العوامل المؤثرة على نجاح التلقيح الصناعى

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السمنة وتقدم سن الزوجة من العوامل المؤثرة على نجاح التلقيح الصناعى السمنة وتقدم سن الزوجة من العوامل المؤثرة على نجاح التلقيح الصناعى
أرسلت قارئة تسأل عن أهم العوامل التى ترتبط بالزوجة، وتؤثر على نجاح عمليتى التلقيح الصناعى والحقن المجهرى؟
>ويجيب عن سؤالها استشارى أمراض النساء الدكتور عطية أبو النجا.

تقدم سن المرأة يضعف كفاءة البويضات


>العامل الأول والمؤثر على فرص نجاح عمليتى التلقيح الصناعى والحقن المجهرى يعتمد تبعًا لرأى أبو النجا على عمر المرأة، ويؤكد أنه مع تقدم سن المرأة ينتج المبيض بويضات أقل فى الكفاءة والجودة، ويمكن اعتبارها بويضات متقدمة فى السن هى الأخرى.
>فى تلك الحالة ترتفع فرص الإصابة بتشوهات الأجنة، وزيادة فرص التعرض للإجهاض.

السمنة تؤثر على نجاح عمليات التلقيح والحقن المجهرى

العامل الثانى فى نجاح عمليات التلقيح الصناعى والحقن المجهرى هو السمنة وزيادة وزن المرأة، ويوضح عطية أن السمنة تؤدى غالبًا لزيادة فرص الإصابة بتكيسات المبيضين.

كما تمثل دهون البطن عاملًا معيقًا أمام وصول الحيوان المنوى للبويضة، فهى غالبًا ما تضغط على قنوات فالوب وتصعب حركة الحيوان من الرحم إلى البويضة، كما تعيق من تحرك البويضة الملقحة بسرعة أكبر إلى جدار الرحم.

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