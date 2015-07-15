صرف مليون و800 ألف جنيه لمشروعك بكوم أمبو حتى منتصف يوليو

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان بيانًا أمس الثلاثاء، عن إجمالى المبالغ المنصرفة لمشروعات الشباب التى تمويلها ضمن المشروع القومى (مشروعك) بمركز ومدينة كوم أمبو سواء المشروعات التى تمت أو الجارى تنفيذها وذلك خلال الفترة من أول شهر أبريل الماضى وحتى 14 يوليو الجارى.

وبلغ إجمالى التمويل مليونًا و800 ألف جنيه لحوالى 3312 مشروعًا منها 34مشروعًا تم تنفيذها بالفعل وبدأت فى ممارسة نشاطها و3278مشروعا جار تنفيذها بعد أن استوفت الشروط.

وتضمن البيان أن المبالغ المنصرفة للشباب المنتفع من مبادرة مشروعك تمت بواسطة فرع بنك مصر وفرع البنك الأهلى المصرى وفرع بنك التنمية والائتمان الزراعى بكوم أمبو.