23 قتيلا حصيلة اعمال العنف الاتنية فى غرداية بالجزائر

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الثلاثاء أن حصيلة أعمال العنف العرقية التى طالت الأسبوع الماضى منطقة غرداية فى الصحراء الجزائرية ارتفعت إلى 23 قتيلا بعد وفاة شخص متأثرا بجروحه.

والرجل البالغ ال53 من العمر الذى اصيب ب"مقذوفات" لم تحدد طبيعتها، توفى متاثرا بجروحه مساء الاثنين فى قسم الانعاش فى مستشفى غرداية (600 كلم جنوب الجزائر)، والمواجهات التى وقعت الأسبوع الماضى دارت بين البربر والعرب وأسفرت عن سقوط 22 قتيلا خلال 48 ساعة.

وبحسب شهود فان بعض الضحايا قتلوا بأسلحة نارية التى تستخدم لأول مرة منذ اندلاع الأحداث فى ديسمبر 2013، ما دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى اسناد قيادة العمليات الأمنية للجيش، ومنذاك تم توقيف حوالى 40 شخصا وضبطت أسلحة فى عمليات مداهمة نفذتها الأجهزة الأمنية.

وسارع رئيس الوزراء عبد المالك سلال للتوجه الى المنطقة برفقة وزير العدل والمدير العام للامن الوطنى وقائد الدرك الوطني. وأكد سلال أنه "لا يوجد طائفية فى هذه المنطقة، فنحن كلنا جزائريون ولا مساومة على هذا المبدأ".

>