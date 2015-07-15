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محكمة إسرائيلية تقضى بسجن مهندس صواريخ فلسطينى 21 عاما

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محكمة إسرائيلية تقضى بسجن مهندس صواريخ فلسطينى 21 عاما محكمة إسرائيلية تقضى بسجن مهندس صواريخ فلسطينى 21 عاما
قضت محكمة إسرائيلية اليوم الثلاثاء بسجن مهندس فلسطينى 21 عاما لمساعدة حركة حماس على تطوير وتحسين قدراتها التسلحية، وكان ضرار أبو سيسى الذى اعتقلته إسرائيل فى 2011 مديرا لمحطة الكهرباء الوحيدة فى غزة. وقال إنه اختطف أثناء زيارة إلى أوكرانيا فى فبراير ونقل سرا إلى إسرائيل.

وفى اتفاق الإقرار بالذنب مقابل تخفيف العقوبة الذى حسم القضية بعدما امتدت لأكثر من أربع سنوات أقر أبو سيسى بخمس تهم بينها الانتماء لمنظمة مسلحة وصناعة وتعديل صواريخ استخدمت ضد إسرائيل، وجاء فى الحكم الذى أصدرته هيئة من ثلاثة قضاة فى محكمة ببئر السبع "تبين أن المتهم مذنب بجرائم ارتكبها على مدار عدة سنوات ضد أمن الدولة بينها خمسة اتهامات محددة نفذها بنفسه."

ونفى أبو سيسى فى البداية ارتكاب أى مخالفة وقالت حماس إنه ليس عضوا فيها لكنه اعترف فى لائحة الاتهام التى قادت لاتفاق الإقرار بالذنب ثم الإدانة، وأضاف الحكم "لا خلاف على فداحة ما ارتكبه المتهم. كان أحد الأعضاء البارزين المتورطين فى تحسين القدرة التدميرية للذخيرة والصواريخ لدى حماس ولعب دورا بارزا فى تحسين قدرة حماس على ضرب الجنود والمدنيين الإسرائيليين بشكل أكثر فعالية."

ولسنوات أطلق المسلحون الإسلاميون فى قطاع غزة آلاف الصواريخ وقذائف المورتر على إسرائيل لكن ذلك تراجع بشكل كبير منذ الحرب التى استمرت 50 يوما العام الماضى وقتل فيها اكثر من 2100 شخص من غزة و73 من إسرائيل معظمهم من الجنود.
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