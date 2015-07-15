الأوقاف:محمد جبريل تاجر بعواطف الناس ومنعه من العمل الدعوى وإمامة المساجد

أعلنت وزارة الأوقاف، فى بيان رسمى لها، أنها قررت منع محمد جبريل من أى عمل دعوى بجميع مساجد جمهورية مصر العربية، سواء أكان إمامة أم إلقاء دروس، مشيرة إلى أن ذلك بناء على خروجه على تعليمات الوزارة فى دعاء القنوت ومحاولة توظيف دعاء القنوت توظيفا سياسيا لا علاقة له بالدين، إنما هو متاجرة بعواطف الناس على أحسن تقدير.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه أى شخص يُمكّنه من المسجد، وأن أى صاحب دين حقيقى لا يمكن أن يستغل دور العبادة لتحقيق أمجاد شخصية أو مكاسب مادية أو سياسية على حساب دين الله، وأن من يفهمون دين الله فهما صحيحا لا يمكن أن يقبلوا مثل هذا الابتداع فى بيوت الله أو الخروج بدور العبادة عن مقاصدها الشرعية.

وأضافت الوزارة أنها ستحرر الليلة محضرا رسميا بهذا التجاوز بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لمفتشى الأوقاف، وأنها بدأت تنفيذ القرار بإعادة جبريل إلى بيته، ومنعه من إمامة الناس ليكون عبرة لمن يتلاعبون بشرع الله، مع تعميم ذلك على جميع مديريات وإدارات الأوقاف.