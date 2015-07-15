أمن البحيرة يضبط خلية إرهابية مسئولة عن معظم تفجيرات المحافظة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة منذ قليل، بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث من القبض على أخطر خلية إرهابية تضم 4 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وتبين أنهم وراء معظم وقائع التفجيرات التى طالت أبراج الكهرباء وخط الغاز وجراج مجلس مدينة كفر الدوار.

جاء ذلك فى ضوء خطة العمل الموضوعة فى هذا الشأن برصد كل التكليفات وتحركات أعضاء التنظيمات الإرهابية خاصة بدائرة المحافظة وتوجيه ضربات استباقية لها ونظرًا لما شكلته تلك الحوادث من خطورة إرهابية تمثلت فى استهداف منشآت أبراج كهرباء وخطوط الغاز وتعريض حياة المواطنين للخطر الأمر الذى أعطى مؤشرات عنيفة تجاه تنفيذ التهديدات الصادرة من تنظيم الإخوان الإرهابى بغرض زعزعة الثقة فى جهاز الأمن.

فقد وجه مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة اللواء محمد فتحى إسماعيل بتشكيل مجموعات عمل من إدارة البحث الجنائى بالاشتراك ومفتشى فرع الأمن العام وضباط إدارة الأمن الوطنى بالبحيرة قادها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى وضمت العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث.

وأسفرت جهود فريق العمل إلى ورود معلومات مفادها قيام قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى بإحياء الجهاز السرى للتنظيم تحت مسمى "لجان العمليات النوعية" وإصدار تكليفات لهم بتنفيذ عمليات عدائية فى الفترة المقبلة مع نشر الشائعات والأكاذيب لإحداث حالة من الفوضى فى محاولة لتأليب الرأى العام وتهديد السلم الاجتماعى.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى تحديد عناصر خلية إرهابية تلقت تدريبات على تركيب وتصنيع العبوات المتفجرة داخل أحد المخازن والمنوط بها تنفيذ مخططهم الإرهابى بدائرة مدينة كفر الدوار.

وعقب تقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالمديرية وقد أسفرت عن ضبط أعضاء تلك الخلية وهم كل من "محمد.إ.ع"، "محمد.م.ع"، "محمد.ح.ع"، "محمد.ع.أ" وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.

وبمواجهتهم اعترفوا بانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابى وأنهم ضمن عناصر لجان العمليات النوعية بدائرة مدينة كفر الدوار وأنه صدرت إليهم تكليفات تنظيم الإخوان الإرهابى بالسعى لإظهار النظام الحاكم بمظهر الضعف وعدم القدرة على إدارة شئون البلاد تحايلاً منهم على بعض فئات الشعب بوجود ما يسمى بموجة ثورية جديدة بغرض إشاعة الفوضى فى محاولة لإسقاط النظام الحالى وهدم البنية التحتية للدولة وأنهم قد بدأوا فى تنفيذ ذلك المخطط تدريجياً بأن كونوا فيما بينهم خلية نوعية لتنفيذ مخططهم الإرهابى.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع الآتية واقعة إطلاق النيران على خدمة تأمين كنيسة ومدرسة الفرنسيسكان، وأسفر الهجوم عن إصابة الرقيب شرطة أشرف صبرى مبروك شريدى من قوة المديرية قسم شرطة كفر الدوار بطلق نارى، وكذا واقعة تفجير خط غاز طبيعى بغرفة محابس تابعة لشركة جاسكو، إضرام النيران بجراج مجلس مدينة كفر الدوار ونتج عن ذلك احتراق عدد 4 أتوبيس نقل ركاب داخلى (مينى باص)، 6 سيارات نقل قلاب، (1) جرار زراعي،(1) لودر من إجمالى عدد ( 60) مركبه كانت متواجدة داخل الجراج، تفجير برج كهرباء رقم 5 ضغط عال خط معمل القزاز، تفجير برج كهرباء خط العامرية، وجارٍ تطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى تنسيقًا وإدارة الأمن الوطنى.

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