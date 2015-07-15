ننشر تعديلات قانون التأمين الاجتماعى المقدمة لرئيس الجمهورية

ينشر اليوم السابع التعديلات المقترحة على قانون التأمين الاجتماعى لتتوافق مع قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن التعديلات معروضة حالياً على رئيس الجمهورية، وتتضمن أن يستمر التعامل بالأجر الأساسى والأجر المتغير للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وبالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون الخدمة فإنه يتحدد أجر الاشتراك الأساسى لهم وفقاً لما يلى:> - الأجر الأساسى فى 30/6/2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى هذا التاريخ.>- بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30/6/2015 يتحدد الأجر الأساسى لهم وفقاً للجدول الذى يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.

وقالت وزيرة التضامن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إن التعديلات تؤكد على أن يضم إلى الأجر الأساسى نسبة 9% سنوياً فى أول يوليو من كل عام منسوبة إليه فى شهر يونيو السابق، وأن يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى الشهرى 1120 جنيها فى 1/7/2015، كما يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوى 21960 جنيها بواقع 1830 جنيها شهرياً.