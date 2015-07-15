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سامح شكرى: نأمل أن يكون الاتفاق النووى "شاملا"

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سامح شكرى: نأمل أن يكون الاتفاق النووى "شاملا" سامح شكرى: نأمل أن يكون الاتفاق النووى "شاملا"
أعرب وزير الخارجية سامح شكرى عن أمله فى أن يكون الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5+1) حول البرنامج النووى الإيرانى "اتفاقا شاملا" يعفى منطقة الشرق الأوسط من مخاطر انتشار الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، ويعيق أى نوع من سباق التسلح لهذه الأسلحة الفتاكة.

وقال شكرى - فى سياق مقابلة مع تليفزيون هيئة الاذاعة البريطانية "بى بى سي" اليوم الثلاثاء - إن تطالب منذ عقود طويلة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل، ومراجعة وامتداد اتفاقية عدم الانتشار الموقعة فى عام 1995، وهو التزام على المجتمع الدولى لم يتحقق منذ 20 عاما.

وكانت وزارة الخارجية قالت إنها تتابع باهتمام ما تم التوصل إليه من اتفاق وتعكف حاليا على دراسة بنوده فور الحصول على نص كامل له لدراسته وتقييم مضمونه بدقة.

وأضاف شكري: "نتوقع من كافة الدول، وإيران التصرف بمسئولية، وأن تعمل من أجل تحقيق الاستقرار والسلام على المستويين الاقليمى والدولي، وأن تتجنب التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، وتعمل على احتواء الصراعات وليس تزكيتها".

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