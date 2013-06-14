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جامعة عين شمس تنظم مؤتمر عن سد النهضة الثلاثاء المقبل

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جامعة عين شمس تنظم مؤتمر عن سد النهضة الثلاثاء المقبل جامعة عين شمس تنظم مؤتمر عن سد النهضة الثلاثاء المقبل


> تقيم جامعة عين شمس مؤتمر عن سد النهضة و تداعيته علي حصة من مياه نهر النيل و تقيم الجامعة المؤتمر في الثلاثاء الموافق 18 يونيو في دار الضيافة جامعة عين شمس .
> ويُقام المؤتمر تحت رعاية دكتور حسين عيسي رئيس الجامعة و دكتور عبد الوهاب عزت نائب رئيس الجامعة للشئون البئية و خدمة المجتمع و يشارك في المؤتمر نخبة من المفكرين و الخبراء مثل الدكتور مصطفي الفقي المفكر و الدبلومسي الكبير و اللؤاء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتجي و وكيل المخابرات العامة الاسبق و دكتور هاني رسلان مدير ملف افريقيا في مركز الاهرام للدراسات السياسية و الاستراتجية و دكتور يحيي كمال استاذ هندسة الري بجامعة عين شمس والناشط السياسي جورج اسحق و البرلماني السابق مصطفي الجندي .
> و يدير المؤتمر استاذ دكتور جمال شقرة مدير مركز دراسات الشرق الاوسط بجامعة عين شمس .
> و صرح دكتور ابراهيم مجدي المستشار الاعلامي لجامعة ان هدف المؤتمر هو تجاوب الجامعة و الدور الاجتماعي للجامعة في مناقشة القضايا الهامة التي تشغل بال الراي العام و اضاف انه تم توجيه الدعوة للحضورالمؤتمر للعديد من سفراء و المستشارين الاعلامين و الثقافيين للدول حوض النيل.

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