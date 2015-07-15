Bloom Of Rose مجموعة Guerlain لخريف 2015

تستكشف "جيرلان" Guerlain مجالات جديدة للوردة مع مجموعة "بلوم أوف روز" Bloom of Rose التي تُضفي على فصل الخريف نفحةً من الخفّة والراحة. أما مواصفاتها الأساسية والمُطلقة، فهي مكوّنات منشّطة وغامرة تداعب البشرة مع توفير درجات لونيّة حيويّة وطبيعية للحفاظ على تألّق جميل بعد انتهاء العطلة.

قائمة على موضوع الوردة، إن مجموعة الخريف هذه مُفعمة بالمكوّنات الضرورية للموسم.

المستحضرات النجمة الجديدة

للتدليل: مستحضرات بلسم ملوّنة للشفاه ذات منافع مرطّبة ومكثّفة، إلى جانب مستحضر أساس للأظافر مقوّي بشكل استثنائي.

للتألّق: مستحضرات لتلوين الوجنتَين تُضفي تألّقاً طبيعياً ومستحضرات لامعة لتلوين الجفون تمدّد هذا الشعور الصيفي الرائع.

لا شكّ في أنه قد حلّ فصل الخريف ونحن نشعر بالارتياح.

بلسم الشفاه "كيسكيس روز ليب" KISSKISS ROSE LIP

بلسم للشفاه مرطّب ومكثّف

من قبل، كان هنالك أحمر شفاه لتلوين الشفاه وبلسم للعناية بالشفاه. أما اليوم، فلس عليكِ أن تختاري. فابتكرت "جيرلان" Guerlain أول بلسم ملوّن غنيّ بزيت الورد الأساسي وهو يجمع بين اللون والعناية بالشفاه ضمن مستحضر واحد. مدلّلة بلطف، تصبح الشفاه ناعمة وملساء مثل بتلات نضرة وحريريّة. ويبرز فمكِ بلونه الرقيق ولمعانه اللطيف والطبيعي.

غطاء جديد من أجل مستحضر مميّز

مستحضرات "كيسكيس" KissKiss دائماً في الطليعة. هذه المرّة، ومن أجل مستحضر KissKiss Roselip، تأتي المكعّبات الأيقونية الثلاث لأنبوب المستحضر الأنيق مزيّنة باللون الأبيض. غطاء حديث وجديد باللّكر الأبيض مكسوّ بلمسة ذهبية متناغمة مع تصميمه. علبة رائعة لا تريدين الافتراق عنها أبداً...

بلسم الشفاه "كيسكيس روز ليب" KISSKISS ROSE LIP

ألوانه الرقيقة وتركيبته المتخصّصة

ستّ درجات لونيّة من أجل تأثير طبيعي لا يُقاوَم

باقةٌ من الأزهار لتأثيرات لونيّة لا تُقاوَم: مستوحى من الدرجات اللونيّة الرقيقة للورود المُزهِرة الشابّة، يقدّم مستحضر "كيسكيس روز ليب" KissKiss Roselip درجات لونيّة متألّقة ورائعة لكل امرأة وكلّ مزاج، من اللون الأحمر القوي إلى الزهريّ اللافت والبيج الطبيعي والرومنتيكي.

تركيبة متخصّصة

مزيجٌ من زيت الجوجوبا والزيوت الرقيقة ومستخلص من الورد: يوفّر هذا المزيج راحةً قصوى ويحمي حاجز البشرة من أجل شفاهٍ ناعمة كبتلات الورد.

زيت بتلات الورد يساعد على تمليس الشفاه: يقوم هذا الزيت الرائع، ثمرة خبرة "جيرلان" Guerlain، على تغطية الشفاه فيخفي التجاعيد والخطوط الرفيعة من أجل تعزيز جمال الفم الطبيعي.

حامض هيالوروني ذو منافع مكثّفة: يقوم برسم ملامح الشفاه فوراً لتركها ممتلئة وناعمة ورائعة الجمال.

مستحضرات بلسم تلبّي كلّ الرغبات وكلّ المناسبات

تعزّز الجمال اليومي:

عند استخدامها لوحدها أثناء النهار، تقدّم هذه المستحضرات البلسميّة الملوّنة بخفّة الكمية الدقيقة من اللون والترطيب.

تولّد لوناً مخصّصاً:

عند استخدامها بالترافق مع مستحضر KissKiss أو Gloss d’Enfer، يسمح لك مستحضر KissKiss Roselip بابتكار مجموعة من التأثيرات اللونية المتدرّجة، مثل تأثير "بتلة ورديّة" مثلاً إذا اخترتِ لونَين متباينَين مع وضع اللون الأخفّ في وسط الشفاه واللون الداكن أكثر نحو الأطراف.

عناية ليليّة:

ضعي البلسم الشفّاف « R271 Morning Rose » قبل النوم لتدليل شفاهكِ أثناء الليل. مشبّعة بمكوّنات نشطة ومعزّزة، تصبح شفاهكِ ناعمة ومرطّبة وملساء مثل بتلة ورديّة* عند الاستيقاظ.

مستحضر العناية بالأظافر NAILIFT LA BASE

مستحضر واقي ومعزّز للعناية بالأظافر

طلاء الأظافر الأساسي لتحسين جودة الأظافر بفضل استخدام متكرّر. عناية بالأظافر توفّر مفعولاً في العمق من أجل أظافر أقوى منذ الاستخدام الأول ومع مرّ الوقت. بفضل الاستخدام المنتظم، تصبح الأظافر أقوى وأكثر متانةً. التركيبة المثالية للتخلّص من الأظافر المتشقّقة ولتحسين ثبات طلاء الأظافر.

تركيبة متخصّصة

أداء تركيبة ذات مفعول معزّز ومتعدّد للمساعدة على إعادة تجديد وتقوية الأظافر المتشقّقة.

- زيت غنيّ بالأحماض الدهنية الأساسية للتغذية والحماية.

- جزيّء DMU، وهو جزيّء اختاره مركز أبحاث "جيرلان" Guerlain Research لتقوية طبقات الأظافر العلوية.

- مع كل استخدام، تصبح الأظافر أقوى وأكثر متانةً.

مع كلّ استخدام،

تصبح أظافركِ أقوى

- يساهم المستحضر في تقوية الأظافر بالنسبة إلى 81% من النساء*

- لم تعد الأظافر متشقّقة بالنسبة إلى 72% من النساء**

- تصبح الأظافر محميّة بالنسبة إلى 88% من النساء**

- مع الاستخدام المنتظم، تصبح الأظافر أكثر متانةً وأقوى بالنسبة إلى 75% من النساء**

- يعزّز طلاء الأظافر الأساسي الجمال الإجمالي للأظافر بالنسبة إى 82% من النساء**

* اجتبار تجريبي، 32 امرأة، استخدام طلاء الأظافر الأساسي ثلاث مرّات في الأسبوع لمدّة أربعة أسابيع

** اجتبار تجريبي، 32 امرأة، استخدام طلاء الأظافر الأساسي ثلاث مرّات في الأسبوع لمدّة ثلاثة أسابيع مع طلاء الأظافر Nail Lacquer فوق مستحضر الأساس لمدّة أسبوع

عينان متباينتان مع فمٍ ناعم

على العينَين، لون أزرق رمادي ولمسة من قلم رسم محيط العينين على طول الأهداب لإبراز العينين (Ecrin 6 Couleurs Beaugrenelle)

على الشفاه، لون زهريّ ناعم ورقيق (KissKiss 370 Lady Pink) معزّز بلمسة من مستحضر تلميع الشفاه (Gloss d'Enfer 472 Candy Hop)

على الوجنتَين، لمسة من بودرة تلوين الوجنتَين (Rose aux Joues 06 Pink Me Up) تكشف عن اللون الزهري الطبيعي للوجنتين من أجل تألّق صحيّ ونضر.