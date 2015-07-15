مجموعة Tom Ford Summer Soleil لصيف 2015

مجموعة TOM FORD SUMMER 2015 SOLEIL تأسر حسية الصيف. حيث العيون تتألق بألوان دخانية أو معدنية لامعة بينما تتوهج الخدود بدفء مشرق. ولاستكمال التأثير الاسر، يمنح Tom Ford Shimmering Body Oil البشرة إضاءة ذهبية.

ألوان العيون البودرة والكريم من توم فورد

تجمع ألوان العيون البودرة والكريم الجديدة من توم فورد بين تركيبتين مرغوبتين في مستحضر واحد من أجل مظهر عيون صيفي جذاب. تنساب الظلال المعدنية الغنية بالصباغ بألوان Naked Bronze و Black Oyster و Golden Peach و Midnight Seaعلى الجفون بينما تعمل الودرة اللامعة على تكثيف المظهر بالشيمر. يمكن استخدام كل لون على حدة أو يطبق مع ألوان أخرى للحصول على لمسات نهائية ومظاهر متنوعة.

لوحة توم فورد المدمجة للعيون والخدود

يوفر الاصدار الجديد من لوحة توم فورد المدمجة للعيون والخدود باللون Pink Glow ثلاثة ظلال للعيون ولونين للخدود للحصول على مظهر مفعم بالأحاسيس. العيون دخانية ناعمة بلون golden violet بينما الخدود تتوهج بلون ذهبي وردي مع تورد حيوي بلون الخوخ.

أحمر الخدود

أحمر الخدود TOM FORD CREAM CHEEK COLOR باللون Pink Sand يضيء بشرة الوجه على الفور ويمنح الخدود توهجا صحيا ولونا طبيعيا. ويمنح لون peach-pink اللؤلؤي الخدود لمعانا رائعا ولمسة نهائية مشرقة فاتنة.

أحمر الشفاه

يوفر أحمر الشفاه TOM FORD LIP COLOR SHEER بألوان Skinnydip و Rose Soleil و Sweetspot و Paradiso لونا لامعا جذابا ليكمل مظهر البشرة البرونزية. تحتوي التركيبة شبه الشفافة على مزيج من المكونات المرطبة التي تشتمل على فيتامينات C وزبدة الشيا وزيوت طبيعية أخرى لتغمر الشفاه بالرطوبة المشبعة.

توم فورد Bronzing Powder

يقدم توم فورد Bronzing Powder الأيقونية بعبوات عاجية وذهبية بالحجمين؛ الحجم الكبير الحالي والحجم الأصغر الأسهل للحمل والمناسب للسفر. عززي مظهر توم فورد الاستثنائي من خلال بشرة برونزية مفعمة بالأحاسيس مع هذه البودرة الحريرية الخفيفة باللونين Terra و Gold Dust.

زيت الجسم

زيت الجسم Tom Ford Shimmering Body Oil يمنح البشرة تأثير البشرة المتوهجة ويدغدغ الحواس بعطر جذاب. هذا الزيت الحريري الخفيف يضيء البشرة بالشيمر والذهب والبلاتينيوم. يلف العطر الآسر باقة من الزهور البيضاء في نفحات العنير الذهبي - خشب الصندل الجذاب كما البشرة البرونزية المفوحة بالشمس.

سوف تتوفر مجموعة Tom Ford Summer 2015 Soleil لدى كاونترات توم فورد بيوتي اعتبارا من أغسطس 2015.