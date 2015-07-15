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عطر Pleasures Florals من Estee Lauder

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عطر Pleasures Florals من Estee Lauder عطر Pleasures Florals من Estee Lauder

الثلاثاء 14-07-2015 15:51

طاقة الطبيعة خلال فترة الصيف هي من إحدى متع الحياة الكبرى. اختبري تحولاً في المزاج – روح تصل مع براعم الزهور المغطاة بأشعة الشمس والمفعمة بالحياة. تصوري محل زهور ريفي مليئ بختلف المجموعات من الأنواع والأشكال الملونة. إنها تلك الواحات الخضراء في المدينة ما يمنحك إحساساً من السعادة والروعة. قوة الزهور التي ترفع أحاسيسنا من ركود الشتاء الطويل هو ما يُعد الشيء المذهل.

قامت Estée Lauder بأسر بهجة، سرور وتفاؤل الصيف في عطرها الجديد محدود الإصدار pleasures Florals. بعد مضي 20 عاماً من إطلاق عطر pleasures الذي حمل نفس الاسم، من باقة الزهور الشفافه المذهلة من الزنبق، الفاونيا والياسمين، فإن الأودو بارفان الاصلي وعطور العائلة التي أوحى لها تستمر بأسر مخيلة النساء حول العالم.

مع هذا التعبير الجديد، يبدأ العطر مع Naartjie mandarin – لمحة حمضية براقة منعشة – تكتمل مع لب البرتقال الغض، فتأسر رائحة الفاكهة المغمورة بدفء الشمس والمقطوفة الآن من الشجرة. براعم رقيقة توازن إشراق الحمضيات مع عبير أخضر غض.

يجتمع زهر العسل، زنبق الماء الندي والياسمين بطريقة مرحة لتشكيل جوهر العطر. نوعين من الياسمين، ياسمين سامباك العميق الحالم والبتلات المخملية لياسمين غرانديفلوران، فيضيفا أنوثة مرحة جريئة.

الانطباع الأخير الخاص بعطر pleasures Florals هو مزيج كريمي من خشب الأرز الدافئ، الأمبروكس الكريمي الذي يذكرنا بالخشب الأشقر والمسك الرقيق. بسيط ولكنه راقي، جريء ولكنه أنيق، مفعم بالنشاط وهادئ، pleasures Florals هو التعبير المطلق لباقة الزهور العصرية.

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سيدتي