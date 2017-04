احتفالات الصيف مع محلات وجوه!

تحتفل محلات وجوه بكلّ ما هو أساسي لفصل الصيف طوال هذا الشهر! بدءاً بالعطور الصيفية الجديدة، مروراً بمستحضرات المكياج الأساسيّة ووصولاً إلى أفضل المنتجات للعناية بالبشرة، لا شكّ أنّ وجوه محلات يجب زيارتها خلال هذا الفصل الحارّ!

ستكون خبيرات التجميل لدينا على أتمّ الاستعداد لتعريفك إلى آخر الصيحات لموسم الصيف، ليس فقط في ما يتعلّق بالمكياج، بل من حيث الأزياء أيضاً! توجّهي إلى محلاّت وجوه لشراء كلّ ما تحتاجين إليه لهذا الصيف واحصلي على حقيبة صيفيّة رائعة بلون من اختيارك. فنحن نؤمن بأنّ الجمال هو زينة الموضة – لذا احرصي على تنسيق مكياجك مع حقيبتك الصيفيّة المبهرة من محلات وجوه.

لمسة فيروزيّة!

أضفي لمسة من اللون الفيروزي على مجموعة أزيائك مع حقيبة اليد للصيف تقدمة محلات وجوه. ولهذا اللون، ننصحك باعتماد إطلالة Bronzed Beauty، لإضفاء مرح الصيف مع طابع مميّز. ولا شكّ أنّ نفحة من طلاء الأظافر Color Ritual من Wow by Wojooh بلون Gulf Jungle مع مكياج العيون الدخانية البرونزي سيمنحك إطلالة مفعمة بالحيوية والانتعاش، إنّما غامضة في آن معاً لهذا الموسم!

وردي صارخ!

زيّني مجموعة أزيائك بلمسة ورديّة مع حقيبة اليد للصيف تقدمة محلات وجوه. ولهذا اللون، ننصحك بإطلالة Aquatic Blue لتأسري الأنظار بكلّ معنى الكلمة. فنفحة من طلاء الأظافر Color Ritual من Wow by Wojooh بلون Blue Leil وتمريرة من ظلّ العيون Color Glamour بلون Midnight Mirage ستجعلانك تبدين أكثر جرأة وبالتأكيد أكثر إشراقاً هذا الموسم!

تألقي بلون حيادي ناعم!

أضفي لوناً حياديّاً ناعماً على مجموعة أزيائك مع حقيبة اليد للصيف تقدمة محلات وجوه. ولهذا اللون، ننصحك باعتماد إطلالة Cheeky Red والتزيّن بها طوال اليوم خارجاً. ممّا لا شكّ فيه أنّ إطلالة الشفاه الحمراء الكلاسيكية مع مكياج العيون الدخانية الساحر المنفّذ باستعمال لوحة ظلال العيونColor Glamour من Wow by Wojooh بلون Smokey Drama ستلفت انتباه الجميع هذا الموسم.

توجّهي إلى أقرب محلّ وجوه إليك من 20 يوليو إلى 31 أغسطس للحصول على إحدى حقائبنا الصيفية الآسرة واطّلعي على كلّ المستحضرات الأساسية لموسم الصيف من ماركاتك المفضّلة في محلات وجوه!