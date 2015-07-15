فيتامينات تخلصك من تساقط الشعر

تفادي تساقط شعرك المزعج من خلال تناول المأكولات التي تحتوي على بعض الفيتامينات الخاصة بالمحافظة على قوة الشعر ومنعه من التساقط، وإذا لاحظت أن طعامك لا يحتوي على قدر كاف من هذه الفيتامينات، يمكنك الحصول عليها على شكل أقراص مكملات غذائية.

إليك أهم هذه الفيتامينات للتخلص نهائياً من تساقط الشعر:

1. الزنك: يوجد الزنك في المأكولات البحرية كالمحار وسرطان البحر، كما يوجد في لحوم البقر والدجاج، ويمكنك العثور عليه أيضاً في البيض والحبوب والفاصولياء واللبن والكاجو.

2. فيتامين (B): تساعد الفيتامينات على الحفاظ على صحة وجمال شعرك، ومن أهم هذه الفيتامينات: النياسين، الثيامين، الريبوفلافين، والتي تتواجد في فيتامين B، وأيضاً حمض الفوليك الذي يعتبر من أهم الفيتامينات التي يجب أن يحتوي عليها نظامك الغذائي، لذا عليك بتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة للحصول على هذه الفيتامينات المختلفة التي تغذي شعرك، ومنها: الخضروات الورقية، الحبوب الكاملة، البروتينات، المكسرات، الفول، العدس، السبانخ، فهذه الأطعمة غنية بحمض الفوليك.

3. الكالسيوم: يساعد الكالسيوم على تحفيز الهرمونات الضرورية كالأندروجين والأنزيمات الأخرى التي تساعد على نمو الشعر وتعزيز قوته، ويوجد الكالسيوم في الحليب ومشتقاته والقرنبيط والبرتقال والمشمش والسردين.

4. فيتامين ( D): يشجع فيتامين (D) على نمو بصيلات الشعر، لذا احرصي على تناول ما يكفي منه أو تناوليه على شكل مكملات غذائية، ويوجد في الرنجة وسمك السلمون وحليب الصويا، ويتم إنشاء فيتامين (D) أيضاً في جسمك عند قضاء بعض الوقت في الشمس، فذلك سيساعدك على تألق شعرك.

سيعبجك أيضاً:

عصير البصل أهم خلطة لنمو شعر الحاجبين!

3 تسريحات سهلة لمناسبات رمضان