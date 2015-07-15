حظك اليوم: توقعات الأبراج الأربعاء 15 يوليو / تموز 2015

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 15 يوليو تموز 2015

توقع ماجى فرح لأصحاب برج الحمل

2-حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 15 يوليو / تموز 2015

توقع ماجى فرح لأصحاب برج الثور

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 15 يوليو / تموز 2015

توقع ماجى فرح لأصحاب برج الجوزاء

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 15 يوليو/ تموز 2015

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الأربعاء 15 يوليو / تموز 2015

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 15 يوليو / تموز 2015

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 15 يوليو/ تموز 2015

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 15 يوليو/ تموز 2015

>حالة من الوحدة والسكينة تعيشها حاليا، حاول التقرب من عائلتك بشكل أكبر من أى وقت، واحترس من الندم على ما فتاك ولم تستطع تحقيقه.>يجب عليك أن تكون أكثر إيجابياً وتتوقع الجيد من شريكك، حيث تزداد درجة الحب بينكما بشكل كبير ويصبح كل طرف منكما متحمسا للقاء الآخر.>مهنيا، الحظ يرافقهم اليوم فأمورهم تسير على ما يرام دون مشاكل، أما عاطفيا فهو سيعترف لمن يحب بحقيقة مشاعره.>تواجهك العديد من المتاعب بسبب عنادك، وهو ما يضعك حاليا وجها لوجه أمام خصوم أنت بغنى عن خصومهتم.>على الصعيد المهنى، عليك أن تنفذ تعليمات رؤسائك فى العمل بدقة كى تتجنب الأخطاء، أما عاطفيا فعليك مشاركة من تحب اهتماماته .>تصادف الكثير من المشاكل فى حياتك على مختلف الأصعدة سواء فى العمل أو فى علاقاتك العاطفية والأسرية، حاول الهدوء حتى تجتازها بسلام.>على الصعيد المهني، تعيد التفكير فى مشروع كنت قد رفضته سابقا وتحاول العودة له من جديد.>أمامك عرض مغر للانضمام إلى عمل جديد.. إن انتقال عطارد لينضم إلى الكواكب المجتمعة فى برجك يتحدث عن نجاحات وعمليات مالية مربحة، لكن فى نفس الوقت احترس من حبيبيك فهو يخفى عنك شيئا.>تواجهك عدة مسائل طارئة معظمها على الصعيد المهنى والمادى فما عليك إلا إدارة أعمالك جيدا والابتعاد عن الإهمال والتقصير.>هناك مناورات ولقاءات تجرى فى الكواليس لإفشال مخططاتك، ولكن بالرغم من الطباع المتقلبة سوف تحقّق تطورات مذهلة فى حياتك العملية والعاطفية.>تتلقى مجموعة من الأخبار الطيبة وتستقيم الأمور وتتحكم فى مصيرك وتستعيد السيطرة على الأحداث.>خطط جيدا وارسم خطوات تسير عليها كى تصل فى النهاية إلى هدفك، لأن حياة الفوضى غير مجدية ولن تساعدك فى تحقيق أى شىء، استغل كل الفرص المتاحة أمامك بدون تردد لأنها ربما لا.

يجب أن تمضى بعضا من وقتك فى مساعدة من هم أقل حظا واعلم أنك إذا تمكنت من مزج العمل بالمتعة فإنك ستتمكن من إنجاز الكثير من الأمور.

9- حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 15 يوليو / تموز 2015

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 15 يوليو / تموز 2015

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 15 يوليو 2015

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 15 يوليو 2015

>لا تعطى أى وعود لن تتمكن من الوفاء بها وابتعد عن أى تصرفات غير منطقية قد تجعلك منعزلا عن الآخرين فى المنزل.. قد لا تتمكن شريكة حياتك من تحملك، لذلك تأكد أنه لن يساعدك أحد ما دمت لم تساعد نفسك أولا.>قد يفقد أحدهم أعصابه وتتعرض أنت لهذا الأمر فى العمل.. لا تقم بخداع أى امرأة إذا كنت لا تشعر تجاهها بأى مشاعر.. لا تدخل فى حوارات تافهة غير مهمة قد تضر بمركزك فى العمل.. قد تكون تعاملت بطيبة شديدة مع صديق كان يستغلك فقط.. إذا كنت تشعر الليلة ببعض الإرهاق ففكر فى أن تسترخى قليلا فى المنزل بعد أن تأخذ حماما دافئا.>تشعر اليوم أنك لديك مشاعر حب فياضة وأنك محظوظ بهذه السعادة.. حاول أن تفكر جديا فى السفر هذا ليوم قد تظهر أمامك بعض الفرص لهذا الأمر والتى يجب عليك استغلالها.>الأمور ستكون بخير بكل تأكيد حرصك على اقتناص الفرص شىء جيد ويساعدك فى تحقيق العديد من النجاحات.

حافظ على علاقاتك مع الآخرين لأنك لن تستطيع العيش بمفردك فى هذه الحياة، قد يكون لديك العديد من الفرص الجيدة اليوم التى تساعدك فى قضاء يوم سعيد.