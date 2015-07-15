هل ينجح فالكاو في استعادة هيبة الرقم 9 في تشيلسي؟

من المعروف في عالم كرة القدم أن المهاجم الهداف لأي فريق في الأغلب يرتدي الرقم 9 والأمثلة على ذلك كثيرة. الظاهرة رونالدو وفيليبوإنزاجي وجابرييل باتيستوتا وآلانشيرار وألفريدو دي ستيفانو هم بعضا ممن تألقوا بهذا الرقم.

الوضع مختلف قليلا في تشيلسي. أبرز مهاجمي الفريق عبر تاريخه. الإيفواري ديدييهدروجبا ارتدى الرقمين 15 و11 وابتعد تماما عن الرقم 9. أندري تشيفتشينكو ارتدى الرقم 7. صامويل إيتو ارتدى الرقم 29. دييجو كوستا يرتدى الرقم 19.

وقد أعلن الوافد الجديد للفريق راداميل فالكاو عن اختياره الرقم 9 ليمثل به البلوز في الموسم الجديد الذي سيقضيه معارا من فريقه الأصلي موناكو.

هذا الرقم الذي يمثل لعنة منذ أن اشترى الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الفريق في موسم 2003-2004. ولم ينجح أيا من حامليه في تقديم مستوى يليق بقيمة هذا الرقم.

ويستعرض FilGoal.com قصة حاملي الرقم 9 في تشيلسي في آخر 10 سنوات.

هيرنان كريسبو

أحد أبرز مهاجمي الأرجنتين منذ منتصف التسعينات. انتقل لتشيلسي بداية موسم 2003-2004 قادما من أنتر ميلان في صفقة بلغت قيمتها 25 مليون يورو.

لم يستقر كريسبو في تشيلسي مطلقا وامضى موسم واحد مع الفريق قبل أن ينتقل لميلان على سبيل الإعارة. ثم عاد لتشيلسي ليلعب موسم انتقل بعده لانتر ميلان على سبيل الإعارة مجددا لمدة موسمين قبل أن ينتهي عقده ويرحل لإنتر بالمجان بداية موسم 2008-2009.

شارك كريسبو مع تشيلسي في 75 لقاء أحرز فيهما 25 هدفا ولم يرتقي أبدا لسمعته كمهاجم قناص يسجل من أنصاف الفرص.

ماتيا كيزمان

الصربي الذي انتقل للفريق بقيمة 7.5 مليون يورو من بي اس بي ايندهوفن الهولندي مع قدوم البرتغالي جوزيه مورينيو للفريق بداية موسم 2004-2005.

لعب مع تشيلسي 41 مباراة أحرز فيها 7 أهداف. ثم انتقل في الموسم التالي لأتليتكو مدريد دون ترك بصمة تذكر مع البلوز.

ستيف سيدويل

هو ليس مهاجما من الأصل. هو لاعب وسط انجليزي انضم للفريق قادما من ريدينج في موسم 2007-2008 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريدينج.

لعب مع تشيلسي 25 مباراة سجل خلالها هدفا واحدا قبل أن ينتقل في الموسم التالي لأستون فيلا بقيمة 6 مليون يورو بعد أن فشل في اثبات نفسه في صفوف البلوز. ويلعب حاليا في صفوف ستوك سيتي.

فرانكو دي سانتو

الشاب الأرجنتيني ذو ال18 عاما وقتها انتقل لتشيلسي من اوداكسإيتاليانو التشيلي بداية موسم 2007-2008 في صفقة قدرت قيمتها ب4.5 مليون يورو.

لعب مع الفريق 16 مباراة بين الدوري والكؤوس لم يسجل فيها أي هدف لينتقل بعدها لبلاكبيرن لمدة موسم على سبيل الإعارة ثم عاد لتشيلسي الذي باعه لويجان بعدها ب2.5 مليون يورو.

يلعب حاليا في صفوف فيردر بريمن الألماني.

فيرناندو توريس

أبرز من ارتدى الرقم 9 في تشيلسي. الإسباني الذي أتى في صفقة قياسية في السوق الإنجليزية بلغت قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني لم يرتقي أبدا لطموحات تشيلسي والآمال التي عقدت عليه من جماهير الفريق بعدما كان نجما هدافا في صفوف أتليتكو مدريد ثم ليفربول.

انتقل توريس لتشيلسي من ليفربول في منتصف موسم 2010-2011 في الميركاتو الشتوي ولعب منذ ذلك الحين 172 مباراة مع الفريق سجل فيها 45 هدفا فقط. قبل أن يستسلم تشيلسي للأمر الواقع ويعيره لميلان الإيطالي الموسم الماضي والذي أعاره بدوره لناديه الأول أتليتكو مدريد حيث يلعب الآن.

بعد تلك السلسلة الطويلة من الإخفاقات ربما يطمح تشيلسي لمهاجم يعيد للرقم 9 هيبته. والفرصة متاحة لفالكاو لمحو موسمه السابق السيء مع مانشستر يونايتد والذي سجل فيه 4 أهداف فقط في 26 مشاركة.

فهل يكتب فالكاو فصلا جديدا مميزا في مسيرته له وللبلوز أم يسير على درب من سبقوه ويواصل الإخفاق؟