مانشستر يونايتد وروما يتصارعان على ضم حارس الأرجنتين

يتصارع مانشستر يونايتد وروما على ضم حارس المرمى الأرجنتيني سيرجيو روميرو خلال الصيف الجاري في ظل انتهاء تعاقده مع سامبدوريا.

وأصبح روميرو حرا في اختيار النادي الذي يود الانتقال إليه بعدما انتهى تعاقده مع سامبدوريا بنهاية الموسم الماضي، وعدم تجديد تعاقده.

وأشارت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع الحارس الأرجنتيني حتى يكون على أتم الاستعداد حال رحيل ديفيد دي خيا لريال مدريد.

فيما يرغب روما في التعاقد مع الحارس الذي كان أساسيا مع الأرجنتين في كأس العالم 2014 وكوبا أمريكا 2015 في ضمه بسبب احتمالية اعتزال حارس مرماهم مورجان دي سانتيس بنهاية الموسم المقبل.