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ميناء دمياط: إنشاء مخزن جديد صديق للبيئة بمساحة 5500 متر

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ميناء دمياط: إنشاء مخزن جديد صديق للبيئة بمساحة 5500 متر ميناء دمياط: إنشاء مخزن جديد صديق للبيئة بمساحة 5500 متر
قامت هيئة ميناء دمياط بإنشاء مخزن جديد بمساحة 5500م2 ويقع هذا المخزن فى منطقة المخازن الجديدة خلف مكاتب القطاع الأول.
>يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة ميناء دمياط على رفع معدلات التشغيل والأداء بالميناء، وزيادة مساحات التخزين لمختلف البضائع.

وقال اللواء أيمن صالح، رئيس الهيئة، فى بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، إن المخزن قد تم إنشاؤه بطول 90 م وعرض 50 م وبتكلفة قدرها 7 ملايين و750 ألف جنيه، كما توجد أمامه ساحة تخزين على مساحة 1000 م2. وبذلك تصبح مساحة المخزن الكلية 5500م2، ويصل ارتفاع الحوائط الجانبية 6 م وارتفاعه من المنتصف 12 م.

وسوف يتم استغلال هذا المخزن فى تخزين البضائع الصديقة للبيئة .و تم الإعلان عن هذا المخزن فى المزايدة العلنية رقم (1) بتاريخ 25/6/2015، وتم ترسيته على شركة استثمارية.
>جدير بالذكر أن من المتوقع أن يتم استرداد قيمة المخزن خلال 15 شهرًا.

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مصر 365