الشيخ لـ في الجول: لم أرفض انضمامي للزمالك .. والصفقة تُحسم خلال ساعات

نفى أحمد الشيخ لاعب وسط مصر للمقاصة أن يكون قد صرح بأنه يرفض اللعب لفريق الزمالك في الموسم المقبل.

وكانت تقارير نسبت تصريحات لأحمد الشيخ يقول فيها إنه يرغب في اللعب للنادي الأهلي مع احترامه وتقديره لعرض الزمالك.

وقال الشيخ لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "لم أرفض انضمامي للزمالك ولا أستطيع رفضه لأنه من أكبر اندية مصر وإفريقيا".

وأضاف "هناك بعض الأمور التي يتم حسمها مع الإدارة غدا الأربعاء وأرحب جدا بعرض الزمالك بعكس ما نشر وطلبت تعديله ممن نشره على لساني ووعدوني بذلك".

وتابع "الزمالك ناد كبير وسيقدرني التقدير الملائم لي.. لكني أؤكد لا يمكن أن أرفض خاصة بعد اتفاق الإدارتين على حسم الصفقة".

وكان الزمالك قد اتفق مع مندوب مصر للمقاصة يوم الثلاثاء على شراء وائل فراج مهاجم الفريق وأحمد الشيخ وباسم عبد العزيز الظهير الأيسر مقابل 15 مليون جنيه.

لكن الزمالك لم يحسم موقفه من باسم عبد العزيز بعد.

وأردف أحمد الشيخ "الزمالك فريق كبير ولديه تشكيلة ممتازة من اللاعبين وسعيد باقتراب الفريق من تحقيق الدوري المصري".