مرتضى منصور للصحافة المغربية: لدي دليل على أن إيفونا غير ناجح

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه سعيد بأن الأهلي أنفق أموالا كثيرة على لاعب هو يراه لا يستحق كل هذا المال بحسب وصفه وهو المهاجم الجابوني ماليك إيفونا.

الأهلي أعلن أنه تعاقد مع إيفونا بـ2 مليون و400 ألف دولار بحسب ما صرح به وائل جمعة مدير الكرة في القلعة الحمراء.

وصرح منصور عبر شبكة البطولة المغربية "إيفونا لو كان لاعبا جيدا لانتقل من المغرب إلى أوروبا، لكن ولا حتى أندية البرتغال فكرت في اسمه. هذا دليل على أنه فاشل".

وتابع "أنا سعيد بما فعله سعيد الناصري رئيس الوداد لأنه كلف الأهلي ملايين الجنيهات وذلك في لاعب لا يساوي هذا الرقم".

وأوضح "كل ما فعلناه لتوريط الأهلي في تلك الصفقة هو أننا أرسلنا فاكس لا يتجاوز ثمنه 5 صاغ لندفعه لشراء اللاعب".