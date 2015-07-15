الكشف عن.. حقيقة ' ما يتداول عن وجود فيروس في الكشف الطبي لإيفونا '

ظهرت صورة تحمل الكشف الطبي لماليك إيفونا مهاجم الأهلي بعد انضمامه للقلعة الحمراء قادما من الوداد المغربي.

في البداية قالت تقارير صحفية إن اللاعب يحمل فيروس C، ثم تم انتفاء ذلك تماما أولا من خلال بيان رسمي للنادي الأهلي يؤكد فيه نجاح إيفونا في الاختبارات الطبية.

وثانيا تم تداول صورة من الفحوصات الطبية التي أقامها إيفونا.

FilGoal.com لم يستطع التأكد من حقيقة الصورة وهل هي تقرير طبي يخص إيفونا أم لا.

لكن بإمكاننا التوضيح أن حتى الصورة لا تقول إن إيفونا مريض.

الصورة حملت سؤالا عن وجود علامة "إيجابي" بجوار ما يدعى HbsAG 23.7 في التقرير الطبي لإيفونا.

FilGoal.com يكشف عن طريق أحد الأطباء المتخصصين في تلك النوعية من التحليلات ماذا يعني أن إيفونا إيجابي فيما يخص HbsAG؟

وقال الطبيب: "هذا هو الناتج عن المصل الذي يتم حقنه للاعبين في التطعيمات. لا يوجد مرض لدى اللاعب".

وأوضح "المصل به فاكسين من الفيروس. هذا هو الطبيعي".

وأتم "المعدل المكتوب يقول إن اللاعب تلقى تطعيما قريبا ضد الفيروس، لا أنه يحمل مرضا بسببه".