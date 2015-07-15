حوار - محمد إبراهيم: اتمنى استمرار فيريرا .. والأهلي لن يفسد فرحة الزمالك بالدوري

يتمنى محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك استمرار جوزفالدو فيريرا المدير الفني في منصبه بالموسم المقبل الذي يعود فيه لصفوف الفريق.

وعاد إبراهيم من رحلة احتراف في ماريتيمو البرتغالي ورفض استكمال تعاقده قبل أن يتم حل الأمر من قبل الزمالك وشراء صانع ألعابه صاحب الـ23 عاما.

وأجرى إبراهيم حوارا مع موقع الزمالك الرسمي ينشر FilGoal.com أبرز النقاط فيه.

استمرار فيريرا

"أصبحت جاهزا للمشاركة وأنتظر إذن فيريرا للانضمام لتدريبات الفريق وأتمنى استمراره في الفترة المقبلة لأنه يحظى بحب اللاعبين والجماهير ونجح في جعل الفريق يحقق نتائج ممتازة.

كنت أتدرب في الفترة الماضية تحت إشراف علاء عبد الغني وهشام يكن وأشكرهما على الوقوف بجانبي أثناء التأهيل."

النصر والأهلي

مباراة النصر يوم الأربعاء لن تكون سهلة لأن الفريق ضمن الهبوط وبالتالي سيلعبون من أجل عرض نفسهم قبل وداع المسابقة.

لكن لاعبي الزمالك رجال بمعنى الكلمة ولا يعرفون "الهزار" منذ بداية الموسم وسنقتنص بإذن الله النقاط الثلاثة.

أما عن مباراة الأهلي لن تكون سهلة ونعلم ذلك جيدا. لكن الفريق قادر على الفوز والتتويج بدرع الدوري ولن يسمح للأهلي بإفساد فرحتنا بالدوري.

أنتظر بفارغ الصبر فوز الزمالك بالدوري واحساسي وقتها لا يمكن وصفه سنخرج كلنا للاحتفال بهذا الإنجاز الكبير.